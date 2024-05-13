D-100’de otomobil, TIR’a çarptı; 3 kişi yaralandı

D-100 Karayolu’nun Gebze geçişinde bir otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

D-100’de otomobil, TIR’a çarptı; 3 kişi yaralandı

’nin Gebze ilçesinde TIR’a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu’nun İstanbul yönü Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde Okan Y. yönetimindeki 34 AFZ 810 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Hüseyin D. idaresindeki 34 VD 8415 plakalı TIR’a çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İ.S. ve S.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

D-100’de otomobil, TIR’a çarptı; 3 kişi yaralandı - 1

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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