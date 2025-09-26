D-100'de panik anları: Seyir halindeki araç alev alev yandı

D-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde saat 07.45 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne seyreden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.