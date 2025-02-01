D-100'de panik: Otomobil bir anda alev aldı

D-100 karayolu Hendek ilçesi Rasimpaşa ışıkları mevkiinde, Ali Ç. kontrolündeki otomobil, ışıklarda aniden alev aldı. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması gerçekleştirilirken, araçta hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.