D-100’de taksi şoförünü dövdüler

İstanbul Kadıköy’de taksi şoförü ile tartışan araç sürücüsü ve beraberindekiler, D-100 Karayolu’nu keserek araçtan indi. Araçtan inenler önce taksi şoförünü dövdü, sonra aracını tekmeledi.

D-100’de taksi şoförünü dövdüler

Kadıköy’de D-100 Karayolu üzerinde şoförü, tartıştığı bir grup tarafından dövüldü.

Olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

D-100’de taksi şoförünü dövdüler - 1

Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler önce taksi şoförünü dövdü, ardından taksiyi tekmeledi.

Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...