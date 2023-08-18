D-100’de taksi şoförünü dövdüler

Kadıköy’de D-100 Karayolu üzerinde taksi şoförü, tartıştığı bir grup tarafından dövüldü.



Olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı.



Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler önce taksi şoförünü dövdü, ardından taksiyi tekmeledi.



Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.