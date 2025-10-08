D-100'de tehlikeli oyun! Sosyal medyada paylaşıldı, 49 bin lira ceza kesildi

Bolu 'da motosikletini yüzüstü kullanan sürücüye 49 bin 680 lira para cezası kesildi.

Yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.



O anların sosyal medyada paylaşıldı.



Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti.



S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.