D-100'de tehlikeli oyun! Sosyal medyada paylaşıldı, 49 bin lira ceza kesildi

Bolu'da D-100 Karayolu'nda motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 49 bin 680 lira para cezası kesildi.

'da motosikletini yüzüstü kullanan sürücüye 49 bin 680 lira para cezası kesildi.

Olay D-100 Karayolu üzerinde yaşandı.

Yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.

O anların sosyal medyada paylaşıldı.

Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti.

S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

