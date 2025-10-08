D-100'de tehlikeli oyun! Sosyal medyada paylaşıldı, 49 bin lira ceza kesildi
Bolu'da D-100 Karayolu'nda motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 49 bin 680 lira para cezası kesildi.
Olay D-100 Karayolu üzerinde yaşandı.
Yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.
O anların sosyal medyada paylaşıldı.
Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti.
S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
- Trafik Cezası
- Bolu
- D-100 Karayolu