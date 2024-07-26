D-100'de TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

D-100'de TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

D-100 Karayolu'nun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

D-100'de TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı - 1

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kömürlerin yola saçılması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ekipler, kömürlerin temizlenmesi ve aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

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