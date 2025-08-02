D-100'de zincirleme kaza: Yaralılar var

D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı.

D-100'de zincirleme kaza: Yaralılar var

'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde 7 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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