D-100'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde 7 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.