D-100'de zincirleme kaza: Yaralılar var
D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde 7 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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