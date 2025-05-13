D-100'de trafiği kilitleyen kaza: Alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.