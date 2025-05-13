D-100'de trafiği kilitleyen kaza: Alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı

İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

D-100'de trafiği kilitleyen kaza: Alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde bariyere çarpan TIR'da, çuvallar içerisindeki toz alçılar yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler araçları yan yola yönlendirdi. D-100'de trafik oluştu.

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Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.

D-100'de trafiği kilitleyen kaza: Alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı - 2 Bölgede trafik durma noktasına geldi

Ekiplerin çalışması sonrası TIR kaldırılırken, yola dökülen alçıların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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