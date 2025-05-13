D-100'de trafiği kilitleyen kaza: Alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı
İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde bariyere çarpan TIR'da, çuvallar içerisindeki toz alçılar yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler araçları yan yola yönlendirdi. D-100'de trafik oluştu.
Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.
Ekiplerin çalışması sonrası TIR kaldırılırken, yola dökülen alçıların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
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