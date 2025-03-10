D-100'de trafiği kilitleyen kaza: İETT otobüsü iki araca çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden geçen İETT otobüsü, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen iki araca çarptı.

Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.