D-100'de yol verme kavgası: TIR'ı üzerine sürdü

İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu İstanbul Esenyurt mevkiinde geçtiğimiz salı günü iddiaya göre yol verme nedeniyle bir TIR şoförü ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

TIR şoförü, seyir halindeki araç sürücüsünün üzerine sürerken, araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

Uzun süre devam eden tartışmada, videosunun çekildiğini fark eden TIR şoförü öfkelenerek küfürler edip el hareketi yaptı.