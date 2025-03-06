D-100'de yol verme kavgası: TIR'ı üzerine sürdü
İstanbul'da D-100 Karayolu Esenyurt mevkiinde bir TIR şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün üzerine aracını sürdü.
İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu İstanbul Esenyurt mevkiinde geçtiğimiz salı günü iddiaya göre yol verme nedeniyle bir TIR şoförü ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.
TIR şoförü, seyir halindeki araç sürücüsünün üzerine sürerken, araç sürücüsü zor anlar yaşadı.
Uzun süre devam eden tartışmada, videosunun çekildiğini fark eden TIR şoförü öfkelenerek küfürler edip el hareketi yaptı.
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