D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Gece saatlerinde Avcılar Sadetdere istikametinde D-100 karayolunda 36 yaşındaki Fayzullah Tulavayev Saadetdere Metrobüs durağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.
Çevredekiler ıslıklarla ve bağırarak Tulavayev'i uyardı. Ancak araçların arasında ilerleyen Tulayev'e otomobil çarptı.
Tulavayev, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tulvayev'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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