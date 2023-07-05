D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Avcılar D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Fayzullah Tulavayev'a otomobilin çarptı. Tulvayev'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Gece saatlerinde Avcılar Sadetdere istikametinde D-100 karayolunda 36 yaşındaki Fayzullah Tulavayev Saadetdere Metrobüs durağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Çevredekiler ıslıklarla ve bağırarak Tulavayev'i uyardı. Ancak araçların arasında ilerleyen Tulayev'e otomobil çarptı.

Tulavayev, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tulvayev'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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