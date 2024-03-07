D-100'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 Karayolu Yalı Mahallesi mevkisinde saat 01.00 sıralarında Ankara istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki minibüse ve otobüse arkadan çarptı.

Bu otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücü polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süreliğe trafiğe kapatılan D-100 Karayolu, araçların kaldırılmasının ardından normalde döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

