D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

D-100 kara yolu Kartal mevkisi Edirne istikametinde 1 ticari ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme oldu.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 1

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

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