D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

D-100 kara yolu Kartal mevkisi Edirne istikametinde 1 ticari taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası oldu.



Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

