D-100'de ambulans kazası: Yaralılar var

İstanbul'un Tuzla ilçesi D-100 Karayolu Kocaeli istikametinde seyreden hasta nakil ambulansı, İstasyon Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybederek, bariyerlere çaptı.



Bariyerin üzerine devrilen ambulans, yolun bir kısmını da kapattı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, hasta olarak taşınan hamile kadın, sürücü ve ambulanstaki bir görevli hafif yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kara yolundaki aydınlatma direğinin lambaları yere düşerken, bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.