D-130 Karayolu'nda ağır vasıtalara saat kısıtlaması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Başiskele Kavşak Projesi kapsamında, D-130 Karayolu'nda trafik akışını düzenlemek amacıyla TIR ve kamyonlar için uygulanacak saat kısıtlaması yarın başlıyor.
D-130 Karayolu'nda Kavşak çalışmaları süresince bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi önlem hayata geçiriliyor.
Bu önlemlerin ilk aşaması olarak, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren D-130 Karayolu'nun Yeniköy ile Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümü, TIR ve kamyon gibi ağır vasıtaların trafiğine sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.00-19.00 saatlerinde kapatılacak.
UYARI AFİŞLERİ ASILDI
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için D-100 ve D-130 Karayolları üzerindeki kilit noktalara uyarı afişleri asıldı.
Bölgedeki nakliye kooperatifleriyle irtibata geçilirken, sürücülere Video Mesaj Sistemi (VMS) ve SMS yoluyla da bilgilendirme yapıldı.
20 DÖNÜMLÜK PARK YERİ
Kısıtlama saatlerinde D-130 Karayolu'nu kullanmak durumunda olan ağır vasıtaların beklemesi için 20 dönümlük alan park yeri olarak düzenlendi.
Kurala uymayan sürücülerin, denetim ekipleri tarafından bu park alanına yönlendirileceği bildirildi.
VAPUR ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLDÜ
Öte yandan, proje süresince özel araç kullanımını azaltarak toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla ek önlemler de planlandı.
Bu çerçevede Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel'den İzmit'e direkt vapur seferleri düzenlenecek, mevcut sefer sayıları artırılacak.
Vapur ücretleri 16 liraya düşürülürken, İzmit İskelesi'nden şehir içine 1 liraya ring hizmeti verecek "41Ç" otobüs hattı oluşturulacak.
İskele otoparkları ise "park et-devam et" sistemiyle ücretsiz hizmet verecek.
Ayrıca Karamürsel, Halıdere, Değirmendere, Gölcük ve Başiskele'nin çeşitli mahallelerinden belediye otobüslerine ek seferler konulacak.
Seymen Tüneli'nden başlayarak Hürriyet, Mahmut Çavuş, Yunus Emre, Pasinler ve Hoca Ahmet Yesevi Caddeleri üzerinden Yuvacık Kavşağı'na bağlanan güzergah ise alternatif olarak kullanılacak.
