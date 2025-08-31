D-130 Karayolu'nda ağır vasıtalara saat kısıtlaması

D-130 Karayolu'nda Kavşak çalışmaları süresince bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi önlem hayata geçiriliyor.

Bu önlemlerin ilk aşaması olarak, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren D-130 Karayolu'nun Yeniköy ile Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümü, TIR ve kamyon gibi ağır vasıtaların trafiğine sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.00-19.00 saatlerinde kapatılacak.

UYARI AFİŞLERİ ASILDI

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için D-100 ve D-130 Karayolları üzerindeki kilit noktalara uyarı afişleri asıldı.

Bölgedeki nakliye kooperatifleriyle irtibata geçilirken, sürücülere Video Mesaj Sistemi (VMS) ve SMS yoluyla da bilgilendirme yapıldı.

20 DÖNÜMLÜK PARK YERİ

Kısıtlama saatlerinde D-130 Karayolu'nu kullanmak durumunda olan ağır vasıtaların beklemesi için 20 dönümlük alan park yeri olarak düzenlendi.

Kurala uymayan sürücülerin, denetim ekipleri tarafından bu park alanına yönlendirileceği bildirildi.

