D-130’daki kazada araçlar takla attı: Trafik durdu

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı D-130 İzmit istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri güvenli geçişleri sağlamak için bir süre sonra kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.