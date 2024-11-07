D-140'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Akyazı gişeler mevkiinde meydana gelen kazada M.Ö. idaresindeki otomobil ile B.Y. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Meydana gelen kazada M.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.