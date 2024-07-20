D-140'da motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Necdet Demir'e otomobil çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-140'da motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Kaza, D-140 kara yolu Balballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.K. (24) idaresindeki 54 AAN 472 plakalı otomobil, motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Necdet Demir'e (68) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Necdet Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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