D-650’de ters yönde ilerledi, trafiği böyle tehlikeye attı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, D-650 kara yolunda ters şeritten ilerledi. Karasu istikametine doğru bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Otomobili gören diğer araç sürücüleri ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla yola devam ederken diğer araç sürücüleri ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.