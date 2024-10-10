D-Resort Göcek’te "Renew Yourself" Wellness Kampı ile Bedeninizi ve Ruhunuzu Yenileyin
Göcek'in benzersiz doğasında yılın her dönemi ayrıcalıklı hizmet sunan D-Resort Göcek, gelenekselleşen programlarıyla misafirlerine beden, zihin ve ruh tazelenmesi sunmaya devam ediyor. Diyetisyen Müge Bozok'un rehberliğinde ve bu yıl 11. kez gerçekleşecek olan “Renew Yourself” Wellness Kampı, 31 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında hazırlanan programlar ile katılımcıları bütünsel bir yenilenme yolculuğuna davet ediyor.
Göcek’in eşsiz doğasında konumlanan D-Resort Göcek, her adımda farklı bir bitki örtüsüyle karşılaşabileceğiniz, 187 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan, yemyeşil bahçeleriyle misafirlerine doğanın büyüleyici güzelliklerini sunuyor. Özel mimarisi, ödüllü gurme restoranları, D-SPA'sı ve D-Gym spor salonuyla D-Resort Göcek, misafirlerine sadece bir tatil değil, unutulmaz bir yaşam deneyimi de vadediyor.
"İyi Yaşam" konseptiyle dikkat çeken otelde doğayla iç içe huzurlu bir tatil yaparken, bedeninizi ve ruhunuzu da yenileyebiliyorsunuz.
31 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında, 11’inci kez düzenlenecek “Renew Yourself” Wellness Kampı’nda konuklar, Diyetisyen Müge Bozok rehberliğinde bedensel, zihinsel ve ruhsal yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.
Göcek’in eşsiz doğasının eşlik edeceği dört günlük program boyunca katılımcılar çeşitli wellness aktiviteleri, özel konuklarla keyifli ve bilgilendirici atölyeler ve lezzetli sağlıklı yemekler ile yenilenme şansı bulacak.
Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme Deneyimi
“Renew Yourself” Wellness Kampı’nın ilk gününden itibaren program süresince katılımcılara kişiselleştirilmiş rehberlik sunacak olan Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde hazırlanan program kapsamında sağlıklı kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemekleri, dinlendirici doğa yürüyüşleri, meditasyonlar ve eğitim programları yer alıyor.
Nurish Atölye ile Merhem Yapımı, Melis Şenol ile Astroloji Atölyesi, Simco Aromaterapi Atölyesi ve Can Dedeoğlu ile Hint Akordeonu Vokal Atölyesi gibi etkinliklerle zenginleştirilen kampta iyi ve sağlıklı yaşama dair ipuçları öğrenebilir, yaşam tarzınıza dahil edebileceğiniz alışkanlıklar kazanabilirsiniz.
Her gün mat pilates derslerine katılabilir, yoga seanslarında zihninizi arındırabilirsiniz. Müge Bozok’un kampa özel hazırladığı organik ve doğal besinlerden oluşan, tuz kullanılmayan özel menüler ve sağlıklı beslenme atölyesi bedeninizi arındırmanıza yardımcı olacak.
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