DAEŞ davasında hurma savunması. Beraat etti

Yeni yıl kutlamaları öncesi “eylem” yapılabileceğine dair uyarılar üzerine harekete geçen emniyet, 29 Aralık 2025'te Yalova 'da iki katlı bir eve operasyon düzenlemiş; çatışmada üç polis şehit olmuş, altı şüpheli öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bunlardan biri, Kocaeli'de yaşayan Rıza Turgay L.'ydi. Savcılık 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak adam, son duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti.

Seyyar satıcı olan sanık, çatışmada öldürülen teröristle telefon irbatını "Bana hurma fiyatı sormak için aradığını düşünüyorum." sözleriyle savundu.

Çatışma yaklaşık 8 saat sürmüş, operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştı.

İDDİANAMEDE NELER VARDI?

İddianamede terörist Zafer Umutlu'nun kullandığı "@zafer_ebuhafsa" uzantılı Telegram hesabında ses kaydının bulunduğu, örgütsel paylaşımlar yapıldığı ve şahsın bir sosyal medya grubuna da üye olduğu belirtildi.

Zafer Umutlu'nun ayrıca Temmuz 2025'te Semih Can Y.'den 100 bin lira borç istediği, Semih Can Y.'nin HTS kayıtları incelendiğinde sanık Rıza Turgay L. ile iletişimde olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde 31 Aralık 2025'te yapılan aramalarda terör örgütü DAEŞ 'in flaması, amblemini içeren ve üzerinde Arapça yazılı siyah bere ile metal anahtarlık ele geçirildiği kaydedildi.

İL.'nin rehberinde Zafer Umutlu'nun "Zafer Yalova" adıyla kayıtlı olduğu ve ikili arasında 26 Şubat - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında WhatsApp üzerinden irtibat kurulduğu ifade edildi.

“HURMA FİYATINI SORMAK İÇİN ARADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Rıza Turgay L., kimlik tespitinde aylık 20 bin TL geliri olduğunu ve seyyar satıcılık yaptığını belirtti, hakkındaki suçlamaları reddederek terör örgütüyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu

HTS kayıtlarında irtibatı tespit edilen terörist Zafer Umutlu'yu tanımadığını öne süren sanık, şunları ileri sürdü:

"Zafer Umutlu'yu tanımıyorum. Olay sonrası araştırdığımda benden hurma fiyatını sormak için arayan şahıslardan olduğunu düşünüyorum. Semih Can Y.'yi ise tanıyıp tanımadığımı bilmiyorum ancak Semih adlı kendisine telefon parçası sattığım bir şahıs vardır, soruşturma aşamasında bundan bahsetmiştim, bu şahısla görüşmüşsem iş nedeniyledir, hiçbir yere ortak seyahatimiz olmadı.

Mehmet Cami Sordabak'ı ise tanımıyorum. 4 kez irtibatımın telefon malzemesi satışından dolayı olabileceğini düşünüyorum."

“BERE VE ANAHTARLIĞI EMİNÖNÜ'NDEN ALDIM”

Sanık, savunmasına şöyle devam etti:

"Telefonumda tespit edilen videonun örgütsel bir yönü yoktur, ne şekilde telefonuma geldiğini hatırlamıyorum. İnternet sitelerinden gezindiğim linklerden yanlışlıkla basmam nedeniyle telefonuma inmiş olabilir, bilinçli şekilde kaydetmedim.

İddianamede belirtilen anahtarlık ve berenin örgüt mensuplarınca kullanıldığını soruşturma aşamasında öğrendim. Ben bunları Eminönü'nden satın aldım, suç oluşturduğunu bilmiyordum. Üzerlerinde DAEŞ ile ilgili hiçbir şey yazmaz. Ben daha önce DAEŞ'e üyelik suçundan yargılandım ve hakkımda beraat kararı verildi, kesinleşti. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

KARAR AÇIKLANDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın silahlı terör örgütü DAEŞ'in hiyerarşik yapısı altında faaliyet yürüttüğünü ve örgüt içindeki eylemlerini örgütün amaç ile hedeflerini bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğini söyledi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti ise sanığın isnat edilen suçu işlediğine dair savunmasının aksini ispatlayan, mahkumiyetine yeterli açık, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince sanığın beraatine ve tahliyesine karar verdi.