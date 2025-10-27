DAEŞ ile bağlantısı olan sanığına 6 yıl hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.M.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İRTİBATLI OLDUĞU ÇIKTI



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın DAEŞ'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarıyla yazışmaların bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu ifade etti.



Sanığın kod adı kullandığını, örgüte gelir temin ettiğini, evinde yapılan aramada satışı yasaklanmış 10 kitap bulunduğunu, telefonunda DAeŞ üyelerinin haberleşmek için kullandığı "Rocket Chat" programının tespit edildiğini belirten savcı, Y.M.D.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ



Y.M.D. ise savunmasında DAEŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütle bağlantım yok. Cep telefonuma örgütsel program yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.



Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.