DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, örgütün sözde Musul emiri çıktı

Adana’da polisin terör örgütü DAEŞ’e yönelik 13 Nisan’da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla, 4’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar’ın (33), Irak’ta istihbarat polisi olarak görev yaparken DAEŞ'in işgali sonrası saf değiştirdiği ve örgütün sözde Musul emirliğine atandığı ortaya çıktı.



DAEŞ'İN İŞGALİNİN ARDINDAN SAF DEĞİŞTİRMİŞ



Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar’ın, Irak’ın Telafer ilçesinde istihbarat polisi olarak görev yaparken DAEŞ'in işgalinin ardından saf değiştirdiği ve örgütün sözde Musul emiri olduğu ve DAEŞ'in dış güvenlik sorumlusu olarak görevlendirdiği belirtildi. Ayrıca Neccar’ın, DAEŞ'in Türkiye, Suriye ve Avrupa’daki sözde liderleriyle irtibat kurduğu da saptandı. Gözaltındaki şüphelilerden Yazen el-Selami’nin (24) ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SINIR DIŞI EDİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yazen el Selami ile Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla, 4’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



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