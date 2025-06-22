DAEŞ operasyonunda tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı.

DAEŞ operasyonunda tutuklama

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin çalışmaları neticesinde, 'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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