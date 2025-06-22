DAEŞ operasyonunda tutuklama

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin çalışmaları neticesinde, DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.