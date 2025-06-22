DAEŞ operasyonunda tutuklama
Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin çalışmaları neticesinde, DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Daeş
- Şanlıurfa
- Terör