DAEŞ propagandası yapan ve örgüt adına faaliyet yürütenlere operasyon. 110 gözaltı
19.05.2026 08:19
Operasyonlar, İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirildi.
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma yürütüldü.
Terör örgütü yanlısı faaliyette bulunduğu belirlenen şüpheli kişilerin, DAEŞ terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin grup genelinde terör örgütüyle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçi kitleden para topladıkları ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları iddia edildi.
Örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri de belirlenen şüphelilerin giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi.
3 İLDE OPERASYON
Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.