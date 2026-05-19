DAEŞ propagandası yapan ve örgüt adına faaliyet yürütenlere operasyon. 110 gözaltı

Örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri de belirlenen şüphelilerin giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.