Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Heccin ilçe merkezinde YPG/PKK ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmaların ardından, DAEŞ'li teröristler ilçe merkezini terk etti.



Bunun üzerine Fırat Nehri'nin doğusundaki ilçe merkezi, YPG/PKK'nın kontrolüne geçti ve DAEŞ, Deyrizor'da son kalesini kaybetti.



İlçe merkezinin el değiştirmesinin ardından DAEŞ'in Deyrizor'daki varlığı Şiife, Alt ve Üst Bağoz, Süse, Buhasan ve Albuhatır beldeleri ile çevrelerindeki bazı köylerde sınırlı kaldı.



DEYRİZOR'DA SON DURUM

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.



ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'de DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için operasyon başlatmıştı.



Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esad rejimi güçleri mevcut.



YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal ediyor.