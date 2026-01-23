DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
23.01.2026 11:32
Büyükşehirlere yakınlık, şehirlerin geçiş noktası ve ormanlık alanlar nedeniyle DAEŞ'in Yalova'yı tercih nedenleri olarak gösteriliyor.
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DAEŞ operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristin cenazelerine sahip çıkan olmadı.
Yalova'da üç polisin şehit edilmesinin ardından ekiplerin DAEŞ'in hücre evlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilirken otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini ise sahiplenen çıkmadı.
Adli Tıp Kurumu tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi.
Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, Adli Tıp Kurumu'ndaki geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı.
Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen mezarlıklara 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü.
Teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polisler şehit oldu.
NE OLMUŞTU?
Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açmış ve çatışma çıkmıştı.
Saldırıda 3 polis şehit olurken 8 polis ve bir bekçi yaralanmıştı.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 6 terörist etkisiz etkisiz hale getirilmiş adreste bulunan 5 kadın ile 6 çocuğun sağ olarak tahliye edilmişti.