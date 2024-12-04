DAEŞ yalanıyla 500 bin liralık dolandırıcılık

Bolu’da Suriye uyruklu bir kişi 500 bin lira dolandırıldı.



Bolu’da telefonla aradıkları Suriye uyruklu kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp terör örgütü DAEŞ ile irtibatını tespit ettiklerini söyledi.



Telefondaki kişiler, yabancı uyruklu kişiden parmak izi tespiti için ziynet eşyalarını getirmesini talep etti.



Telefonla aranan kişi, bu kişilere inanarak belirlenen adrese gelerek 500 bin liralık ziynet eşyalarını teslim etti.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polis merkezine giderek şikayette bulundu.



İhbarla harekete geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Tabaklar, Tepecik ve Karamanlı mahallelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Şüpheliler G.A. (19) ve E.E. (17) ile C.Ç. (24) gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.