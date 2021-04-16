DAEŞ yöneticisi bazanın içinde yakalandı

Ankara'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı. Terör örgütünde yönetici pozisyonunda görev yapan S.K., evde bazanın içinde yakalandı.

DHA 16.04.2021 - 13:45 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 13:46

DAEŞ yöneticisi bazanın içinde yakalandı

İlişkili Haberler

DAEŞ'e destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı

DAEŞ'e destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan özel ekip, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve örgütün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı.

BAZADAN ÇIKARILIRKEN AĞLADI

S.K.'nin bazanın içinden çıkartıldığı sırada ağladığı görüldü. Evde yapılan aramada, 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL paraya el konuldu. S.K. ile birlikte 2014-2016 yılları arasında Sincar bölgesinde çatışmalara katılan ve hava saldırısında yaralandığı belirlenen R.C. ve bir kişi daha yakalandı. 3 şüpheli ifadeleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...