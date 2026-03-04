DAEŞ'e 35 şehirde operasyon. 22 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 35 ilde son iki haftada yeni operasyonlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, cumhuriyet başsavcılıkları ve emniyet müdürlükleri bünyesindeki TEM şube müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 35 ilde operasyonlar düzenlendi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İki haftadır süren operasyonlarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 184 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda sekiz ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.