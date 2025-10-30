DAEŞ'e finansman iddiası: İki tutuklama

Mersin'de terör örgütü DAEŞ'e finansman sağladıkları gerekçesiyle iki şüpheli tutuklandı.

 terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evindeki dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

