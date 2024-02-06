DAEŞ’e finansman sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DAEŞ’e finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

DAEŞ’e finansman sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, terör örgütü ’e finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı.

Savcılık terörün finansmanının önlenmesi için yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova’a para transfer eden kişilerin DAEŞ’e finansman sağladığını belirledi.

İstanbul polisi, kentte ikamet eden 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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