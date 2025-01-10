DAEŞ’e İstanbul’da infak operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

İstanbul’da düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltında alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, terör örgütü DAEŞ mensuplarına infak adı altında para transferi yapan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.



Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.



Adreslerdeki aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



İNFAK NE DEMEK?



İnfak, dini-ahlaki bir terim olarak genellikle, “Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması” anlamına geliyor.



Bu bakımdan infak, farz olan zekatı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içeriyor.