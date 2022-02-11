DAEŞ'e kurban parası toplayanlara operasyon: 22 gözaltı
İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
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