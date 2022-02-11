DAEŞ'e kurban parası toplayanlara operasyon: 22 gözaltı

İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - İHA 11.02.2022 - 09:32

DAEŞ'e kurban parası toplayanlara operasyon: 22 gözaltı
Arşiv

Ayrıntılar birazdan... 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...