DAEŞ'e para aktaran 14 şüpheli yakalandı. "İnsani yardım" adı altında para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DAEŞ Silahlı Terör Örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

Çatışma bölgelerinde öldürülen DAEŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan, "Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan" şeklinde ifade bulunan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu isimli şüpheliyle para transferi olduğu tespit edilenlere yönelik olarak 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı kapsamında İstanbul'da 17, Kocaeli, Adana ve Adıyaman illerinde de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı, firari bir kişinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor.

Ayrıca gerçekleştirilen ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.