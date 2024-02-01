DAEŞ'e yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte terör örgütü DAEŞ'e yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.



Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla DAEŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.



Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ait görüntüler de yer aldı.

