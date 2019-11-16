DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 kişiden 4'ü tutuklandı, ikisi çocuk 21'i ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edildi.

bağdadi akraba.PNG

İlişkili Haberler

Bağdadi'nin ablası Türkiye'nin yaptığı operasyonda yakalandı (Altun: Operasyon, terörle mücadelede başarımızın örneği)

Bağdadi'nin ablası Türkiye'nin yaptığı operasyonda yakalandı (Altun: Operasyon, terörle mücadelede başarımızın örneği)

"Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

"Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındı

İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındı

Son dakika haberi! Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...