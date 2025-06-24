DAEŞ'in Ankara yapılanmasına gözaltı

DAEŞ'in Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

DAEŞ'in Ankara yapılanmasına gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü 'in Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının adliyeye sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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