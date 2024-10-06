DAEŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı yakalanıp tutuklandı.

DAEŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda çatışma bölgelerinde DAEŞ örgütü içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) yakalandı.

R.H. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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