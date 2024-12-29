DAEŞ'in Ege'deki finans yapılanmasına darbe: Yardım kampanyaları üzerinden 100 milyon lira

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının DAEŞ silahlı terör örgütüne para topladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.



Polis ekiplerince bir yılı aşkındır yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütle bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) desteğiyle banka hareketleri incelendi, her birinin mali analiz raporu çıkarıldı.



Söz konusu raporda DAEŞ'e finansman sağlamakla görevli kişilerin kuyumcu, döviz bürosu, market, telefon bayi, gıda ve lojistik gibi çeşitli iş kollarında çalıştıkları belirlendi.



SADAKA VE BAĞIŞ



Şüphelilerin örgüte finansman sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden para topladığı, "sadaka" ve "bağış" adı altında yardım kampanyaları yürüttüğü, toplanan paralardan kendilerine de komisyon aldıkları saptandı.



Toplanan paranın belgesiz ve kayda girmeden DAEŞ mensuplarına ve çatışma bölgelerine ulaştırılması için zanlıların yurt dışındaki kayıt dışı şirketlerle WhatsApp gruplarından iletişime geçerek, "Hawala" sistemini kullandıkları raporda yer aldı.



Örgüt üyeleri ve şirketler arasında karşılıklı güven esasına dayalı olan sistemde, yurt dışına gönderilen paranın miktarının alıcı kişiye bildirildiği, alıcının şifreyle şirketin "Hawala" ofisine müracaat edip parayı teslim aldığı belirtildi.