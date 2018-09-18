Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe mahallesindeki bir eve operasyon yaptı.
Operasyonda, Irak'ta bulunduğu dönemde DAEŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve terör örgütü içinde ağır silahçı (havancı) olarak görev yaptığı belirlenen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi (47) ve Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen oğlu Mehdi Kurdi (18) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
TEM yetkilileri, zanlıların 1 yıl önce Türkiye'ye kaçak olarak girdiklerini ve Esentepe mahallesindeki bir gecekonduya yerleşip, kağı ve hurda toplayarak geçindiklerini, zanlıların 1 hafta süren takip sonucu bu sabah yapılan baskınla yakalandıklarını belirtti.
DAEŞ militanı baba-oğul, Emniyet Müdürlüğünde önce adli tabipliğe götürülerek, parmak izleri alındı.