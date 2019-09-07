İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örgüt içerisinde farklı kod adları kullandığı, üzerinde başkasına ait Suriye kimliği bulundurduğu, geçmiş dönemde örgüt yapılanmasında Suriye /Rakka'da “KADI” olarak görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürütüyor olabileceği, şahsa bağlı faaliyet yürüten Arap ve Dağıstan kökenli kişiler bulunan, örgüt içerisinde çok sayıda şahsın infaz kararını verdiği ve bir kısmını infaz etmiş olacağı yönünde bilgiler edinilen M.E.B isimli şahsın ülkemize kaçak yollarla girdiği ve ilimizde olduğu tespit edilmiş. 03.09.2019 günü yapılan operasyonda şahıs herhangi bir sansasyonel eylem içerisine girmeden yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan üst aramasında örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, yakalanan şahsın 6 Eylül'de sevk edildiği mahkeme tarfaından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.