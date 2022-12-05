DAEŞ'in sözde Türkiye emirine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kasım Güler, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranırken MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanarak 15 Haziran 2021'de Türkiye’ye getirildi. DAEŞ’in sözde Türkiye emiri olduğu ileri sürülen 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunacağını söyledi.



Güler ifadesinde, örgütün Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmayı planladığını ve çeşitli yerlere silah gömüldüğünü söyledi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Güler hakkında, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Güler, savunmasında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini baskı altında alındığı iddiasıyla reddetti.



Sanık Güler'in, Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Güler ile avukatı hazır bulundu. Savcı Emre Giray Görmez, mütalaasını açıklayarak, sanık Kasım Güler'in selefi düşünce ile 2008 yılında Afganistan’a giderek radikalleştiğini belirtti. Savcı, sanığın 2010 yılına kadar burada bazı radikal gruplar içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve Türkiye’ye geldikten sonra yakalanarak hakkında adli işlem yapıldığına dikkat çekti.



Güler’in, 2012-2014 yıllarında Suriye’de faaliyet gösterdiğini ve DAEŞ’e katıldığını belirten savcı, 2017 yılında sözde Türkiye vilayeti heyetinde görevlendirildiğini, Ekim 2018’de sözde Türkiye Valisi/Emiri olarak görevlendirildiğini belirtti. Savcı Güler'in, örgütün üst düzey yöneticisi olarak Türkiye üzerinde çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, 'Anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme' suçundan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.