DAEŞ'in sözde yargı sorumlusu yakalandı

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Terör örgütü DAEŞ'in 5 sözde sorumlusu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü ortak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda; PKK/PYD terör örgütünün Suriye'deki El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DAEŞ’in sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında yakalandı.

31 Ağustos tarihinde yakalanan Rami Remo kod adlı El Hamed'in ifadesi doğrultusunda Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında 4 terörist daha yakalandı.

Cerablus'tan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan teröristler şunlar:



- Sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih,

- Sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud,

- Sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo,

- Sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan.

Açıklamada ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçinin de gözaltına alındığı kaydedildi.