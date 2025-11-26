DAEŞ'in uyuyan hücrelerine operasyon! 12 şüpheli gözaltında

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir süre önce terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kod adları belirlenen altısı yabancı uyruklu 12 kişinin kimliğini tespit etti.

Uyuyan hücre olduğu saptanan şüphelilerin bazılarının Suriye'deki savaş bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü, bazılarının da örgüte eleman temin ettiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Bu tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.