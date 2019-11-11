DAEŞ'li tampon bölgede kaldı (Türkiye yolladı, Yunanistan almadı)

Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı'nden sınırdışı ettiği DAEŞ'li Yunanistan tarafından kabul edilmeyince tampon bölgede kaldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DAEŞ'li, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden sınırdışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi.

ABD uyruklu olduğu iddia edilen DAEŞ'li, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınırdışı edildi. Ancak Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler DAEŞ'liyi kabul etmeyerek Türkiye'ye geri gönderdi.

Türkiye'nin de kabul etmediği DAEŞ'li iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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