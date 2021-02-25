DAEŞ'li terörist, İstanbul'da tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı

İstanbul'da 20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, şüpheli Muhammed Yahya E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

DAEŞ'li olduğu belirlenen teröristin üzerinden DAEŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı.

Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bu arada teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.

SAVUNMASINDA KÖPEKTEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ



Teröristin ifadesinde "Köpekten kaçıyordum" dediği öğrenildi. Muhammed Yahya E.'nin, 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi. Zanlının, polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı kaydedildi. Örgüt bağlantısını kabul etmeyen zanlının yanındaki valizde ise kıyafetlerinin olduğu öğrenildi.