DAEŞ'te canlı bomba eğitimi alan terörist, Manisa'da yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Turgutlu’da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.E.H. (42) gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.E.H.’nin, DAEŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü dönemde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı öğrenildi.