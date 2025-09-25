Dağ çayı toplamak için Aladağlar'a çıktı, 4 gündür haber alınamıyor

Kayseri'de dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor.

'nin Yahyalı ilçesinde evinden 22 Eylül Pazartesi günü dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan M.D.'den haber alamayan ailesi, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, İHH ve Yahyalı Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Dron da kullanılan aramalar, 4. gününde de devam ediyor.

