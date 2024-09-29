Dağ evinde şüpheli ölüm: Cansız bedeni bulundu
Düzce’deki Koca Yayla’da bulunan bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Evdeki yangını söndüren itfaiye, bir kişinin cansız bedenini buldu. Cesedin evde yaşayan Emre Bşoğlu’na ait olduğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce’de yanan dağ evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla’daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları gören kişi, telefon çekmediği için köye inerek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Evde yaşayan Emre Başoğlu’na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Düzce
- Ölüm
- Yangın